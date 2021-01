Gol Chiesa Sampdoria Juventus 0-1 | grande azione bianconera -VIDEO

(Di sabato 30 gennaio 2021) GOL – Anticipo delle 18 tra. Pirlo contro Ranieri per il primo match del girone di ritorno. Pirlo ripropone Cristiano Ronaldo in attacco con Morata, che stringerà i denti dopo il taglio alla caviglia in Coppa Italia. McKennie eesterni di centrocampo, Arthur e il recuperato Bentancur in mezzo. Squalificato Kulusevski, out Dybala, ce la fa Bernardeschi che rientra nella lista dei convocati. Tra i pali nuovamente Szczesny, con Cuadrado, Bonucci, Chiellini e uno tra Danilo e Alex Sandro a comporre la retroguardia., le formazioni Ecco le formazioni ufficiali. Leggi anche:streaming: dove vedere il match, no Rojadirecta(4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; ...

ecambiaghi : Non ho mai capito la necessità di comprare a gennaio una punta. Hai Kulusevski e soprattutto #Chiesa. Fatelo gioc… - 92Costantino : #Chiesa sta a 7 gol e 4 assist questa stagione. #Lautaro 10 gol e 5 assist. Uno è attaccante sempre titolare però... #SampJuve - AvarelloValerio : RT @glmdj: #SampdoriaJuventus 1-0 gol di #Chiesa con la complicità di #Ronaldo e #Morata ! - AndreFerra84 : Replay del gol di Chiesa e della posizione di Morata ne abbiamo? Squadra Photoshop in azione. #SampJuve - futbolentucasa : #calcio #serieA 1T 30' Sampdoria 0-1 Juve. Gol de Chiesa 20' -

Federico Chiesa has put away a finely worked team effort to put Juventus ahead against Sampdoria. The Old Lady put paid to a wonderful counter-attack, with Alvaro Morata, Cristiano Ronaldo and ...La Juventus è in vantaggio. Nel match contro la Sampdoria, valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, i bianconeri trovano la rete dello 0-1 grazie ad un'ottima combinazio ...