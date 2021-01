GFVIP, Walter Zenga: “Tra padre e figlio non c’è partita” (Di sabato 30 gennaio 2021) Ritorno al doppio appuntamento settimanale del GFVIP che riconquista la prima serata del venerdì grazie agli ascolti rilevanti e ad un’edizione decisamente atipica dalla durata non prevedibile. La trentacinquesima puntata del reality di Cinecittà ha raccontato nuovi momenti emozionanti e coinvolgenti che hanno appassionato il pubblico molto presente soprattutto sui social. Momento clou e atteso è stato l’incontro tra Andrea Zenga e il padre Walter giunto appositamente da Dubai per confrontarsi con lui in seguito alle accuse che il figlio gli ha rivolto le scorse settimane. Andrea è un ragazzo molto educato, gentile e piace ai telespettatori che gli hanno manifestato solidarietà e comprensione, ha accolto il padre in modo distaccato anche se ha apprezzato il gesto che l’ex portiere ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 30 gennaio 2021) Ritorno al doppio appuntamento settimanale delche riconquista la prima serata del venerdì grazie agli ascolti rilevanti e ad un’edizione decisamente atipica dalla durata non prevedibile. La trentacinquesima puntata del reality di Cinecittà ha raccontato nuovi momenti emozionanti e coinvolgenti che hanno appassionato il pubblico molto presente soprattutto sui social. Momento clou e atteso è stato l’incontro tra Andreae ilgiunto appositamente da Dubai per confrontarsi con lui in seguito alle accuse che ilgli ha rivolto le scorse settimane. Andrea è un ragazzo molto educato, gentile e piace ai telespettatori che gli hanno manifestato solidarietà e comprensione, ha accolto ilin modo distaccato anche se ha apprezzato il gesto che l’ex portiere ...

