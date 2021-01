Dayane Mello vs Giulia Salemi: è scontro la diretta del GF VIP 5 tra tradimenti e nomination (Di sabato 30 gennaio 2021) Ancora una volta sono le dinamiche delle nomination a causare, dopo la diretta del Grande Fratello VIP 5, discussioni in casa. Dopo la puntata del 29 gennaio 2021 è scontro tra Dayane Mello e Giulia Salemi. La brasiliana infatti, ha avuto da finalista il privilegio di scegliere chi votare, vedendo la situazione finale, dopo che tutti, tranne Pierpaolo, avevano fatto il loro nome. E così Dayane, per uno suo ragionamento personale, ha deciso di fare il nome di Giulia Salemi. Finita la puntata tra le due c’è stato un confronto. I toni si sono alzati e si è parlato di tradimento persino. Molti fan iniziano però a far notare che in queste discussioni, Giulia Salemi, cerchi sempre di passare ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 30 gennaio 2021) Ancora una volta sono le dinamiche dellea causare, dopo ladel Grande Fratello VIP 5, discussioni in casa. Dopo la puntata del 29 gennaio 2021 ètra. La brasiliana infatti, ha avuto da finalista il privilegio di scegliere chi votare, vedendo la situazione finale, dopo che tutti, tranne Pierpaolo, avevano fatto il loro nome. E così, per uno suo ragionamento personale, ha deciso di fare il nome di. Finita la puntata tra le due c’è stato un confronto. I toni si sono alzati e si è parlato di tradimento persino. Molti fan iniziano però a far notare che in queste discussioni,, cerchi sempre di passare ...

trash_italiano : #GFVIP, Dayane Mello contro Tommaso Zorzi: 'mettono la musica che piace a lui solo perché ha i suoi problemi mental… - GrandeFratello : 'Io non sono perfetta, ma lo sono ai suoi occhi...' ? #GFVIP - domeniconaso : Alla fine questo #GfVip5 lo vincerà Dayane Mello. A riprova del fatto che raramente vincono le persone migliori. Ne… - Giuls34048201 : @ArmyE_M_P @dayane_mello_fp Non possiamo farla aprire a quella che aveva aperto quella del #tztaleshow per Tommy or… - Simona32560004 : @dayane_mello_fp ma a chi si riferisce? al gf? -