Covid non ferma la "Febbre da cavallo" a Capannelle, in 70 sorpresi a scommettere (Di sabato 30 gennaio 2021) Oltre 70 sono le persone trovate ieri all’interno del ristorante dell’Ippodromo Capannelle, intente a mangiare e a scambiarsi informazioni legate all’esercizio delle scommesse clandestine. Questo è quanto hanno scoperto gli agenti della polizia di Stato del commissariato Romanina. I poliziotti, in abiti civili, sono entrati all’interno della struttura, dove era in programma una corsa di cavalli denominata “galoppo” e lì hanno scoperto la presenza di numerose persone all’interno dell’area ristoro proprio davanti la tribuna centrale. Alcune sedute ai tavoli, altre in piedi, assembrate senza rispetto delle distanze di sicurezza ed in gran parte prive di mascherine di protezione. Il bar ristorante inoltre, è risultato operante e gli avventori stavano consumando liberamente il pranzo a “prezzo fisso”, in totale spregio dei divieti imposti.Quando il gestore del ristorante ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 30 gennaio 2021) Oltre 70 sono le persone trovate ieri all’interno del ristorante dell’Ippodromo, intente a mangiare e a scambiarsi informazioni legate all’esercizio delle scommesse clandestine. Questo è quanto hanno scoperto gli agenti della polizia di Stato del commissariato Romanina. I poliziotti, in abiti civili, sono entrati all’interno della struttura, dove era in programma una corsa di cavalli denominata “galoppo” e lì hanno scoperto la presenza di numerose persone all’interno dell’area ristoro proprio davanti la tribuna centrale. Alcune sedute ai tavoli, altre in piedi, assembrate senza rispetto delle distanze di sicurezza ed in gran parte prive di mascherine di protezione. Il bar ristorante inoltre, è risultato operante e gli avventori stavano consumando liberamente il pranzo a “prezzo fisso”, in totale spregio dei divieti imposti.Quando il gestore del ristorante ...

AlbertoBagnai : COVID infuria, Governo manca, su Conte sventola bandiera bianca. (non è mia, ma volevo condividerla, senza comprom… - La7tv : #piazzapulita Pierpaolo Sileri furioso: 'Questo signore non sa manco come funziona un vaccino, credo che rimarrà me… - pisto_gol : Confini chiusi per il Covid, CR7 festeggia Giorgina a Courmayeur. La multa-400€ non è un problema: il problema è l… - chiadegli : RT @Doom3Gloom: Perché alcuni si ammalano gravemente di COVID e altri no? Oggi cerco di spiegarvi quello che si sa (e parliamo di autoantic… - bioccolo : RT @VicoZanetti: @midisegni Sei fortunato a non esserti preso il Covid. Perché la produzione è più importante dei produttori, per qualcuno -