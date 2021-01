Covid, e se l’Italia producesse il vaccino Pfizer? L’idea piace ai virologi, ma per riconvertire le strutture servirebbero almeno 4 mesi (Di sabato 30 gennaio 2021) “E se lo producessimo noi il vaccino Pfizer?”. È la domanda che si ripetono da giorni i vertici della sanità italiana, alle prese con i tagli delle forniture all’Italia annunciati dal colosso farmaceutico statunitense. Come noto, le dosi prenotate dal Governo italiano e dall’Unione europea in genere, non saranno quelle previste da contratto. E la stessa cosa sta già accadendo con AstraZeneca, nonostante sull’antidoto di Oxford – ancora in predicato per l’approvazione dell’Ema – ci sia anche il contributo della Irbm di Castel Romano. In ballo c’è la maxi-asta internazionale creatasi attorno ai primi farmaci approvati, con canali preferenziali nei confronti di alcuni stati, Usa e Israele su tutti. Come uscirne? Il governo francese, nei giorni scorsi, si è mosso mettendo in contatto Pfizer con Sanofi, colosso transalpino ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) “E se lo producessimo noi il?”. È la domanda che si ripetono da giorni i vertici della sanità italiana, alle prese con i tagli delle forniture alannunciati dal colosso farmaceutico statunitense. Come noto, le dosi prenotate dal Governo italiano e dall’Unione europea in genere, non saranno quelle previste da contratto. E la stessa cosa sta già accadendo con AstraZeneca, nonostante sull’antidoto di Oxford – ancora in predicato per l’approvazione dell’Ema – ci sia anche il contributo della Irbm di Castel Romano. In ballo c’è la maxi-asta internazionale creatasi attorno ai primi farmaci approvati, con canali preferenziali nei confronti di alcuni stati, Usa e Israele su tutti. Come uscirne? Il governo francese, nei giorni scorsi, si è mosso mettendo in contattocon Sanofi, colosso transalpino ...

