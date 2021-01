Corrado Augias, gaffe tremenda e il web non perdona (Di sabato 30 gennaio 2021) Corrado Augias, scivolone incredibile per il giornalista: ecco cosa è successo. Intanto il web si scatena. Disavventura per Corrado Augias: il giornalista è stato vittima di phishing senza rendersene conto. E a raccontarlo è stato lo stesso cronista-scrittore attraverso un fondo per La Repubblica. La storica firma ha voluto denunciare una situazione spiacevole in cui L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 30 gennaio 2021), scivolone incredibile per il giornalista: ecco cosa è successo. Intanto il web si scatena. Disavventura per: il giornalista è stato vittima di phishing senza rendersene conto. E a raccontarlo è stato lo stesso cronista-scrittore attraverso un fondo per La Repubblica. La storica firma ha voluto denunciare una situazione spiacevole in cui L'articolo proviene da Inews.it.

mante : Quando dico che serve l’educazione digitale. Su Repubblica di oggi Corrado Augias che è una brava persona racconta… - disinformatico : Temo che Corrado Augias non abbia riconosciuto una falsissima mail di phishing e ne incolpi l'Enel. Qualcuno lo può… - LegaSalvini : MATTEO #SALVINI REPLICA A CORRADO #AUGIAS DOPO LE CRITICHE ALLA CALABRIA: 'VERGOGNA' - SirDistruggere : RT @mante: Quando dico che serve l’educazione digitale. Su Repubblica di oggi Corrado Augias che è una brava persona racconta ingenuo per f… - Testament73 : RT @faffa42: Cronaca di un phishing evitato per un soffio. Qualcuno chiami Corrado Augias e glielo dica però. /cc @repubblica ANCHE VOI… -