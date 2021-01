Consultazioni, Renzi: “Ci sono molti elementi divisivi, come il Mes e le infrastrutture. Noi pronti al dialogo, ma lo devono essere anche gli altri” (Di sabato 30 gennaio 2021) “Ci sono molti elementi divisivi: il Mes, le infrastutture, le scuole. Su tutti questi temi ci sono opinioni diverse. Nessuno può pretendere di imporre agli altri le proprie idee, siamo disponibili a discutere. Serve una comune energia per risolvere i problemi”. Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, dopo le Consultazioni con il presidente della Camera, Roberto Fico. Renzi ha detto di esser pronto a discutere dei temi divisivi, ma ha aggiunto che “va bene un governo politico, ma non a tutti i costi“. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) “Ci: il Mes, le infrastutture, le scuole. Su tutti questi temi ciopinioni diverse. Nessuno può pretendere di imporre aglile proprie idee, siamo disponibili a discutere. Serve una comune energia per risolvere i problemi”. Lo ha detto il leader di Iv, Matteo, dopo lecon il presidente della Camera, Roberto Fico.ha detto di esser pronto a discutere dei temi, ma ha aggiunto che “va bene un governo politico, ma non a tutti i costi“. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

