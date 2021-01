Consultazioni | M5S dopo l’incontro con Fico | «Scelta di Conte indiscutibile | serve un cronoprogramma» - Zingaretti | indichiamo solo Conte

(Di sabato 30 gennaio 2021) Il presidente della Camera subito al lavorol’incarico esplorativo assegnatogli dal Capo dello Stato per trovare una maggioranza in Parlamento.i Cinque stelle sarà sentito il Pd

17:20 Sta parlando il capo politico delVito Crimi Live La prima giornata delledi Fico - Aggiornamenti - 17:25 Crimi: Conte premier per noi indiscutibile 17:24 Crimi: Siamo pronti ...Sono iniziate alle 16 a Montecitorio ledel presidente della Camera, Roberto Fico. Il primo appuntamento stato con la delegazione del, composta dal capo politico Vito Crimi e dai capigruppo e vice capigruppo di Camera e ...(LaPresse) La delegazione del Movimento 5 Stelle è arrivata a Montecitorio per l'incontro con il presidente della Camera Roberto Fico che ha ricevuto dal ...Dopo la decisione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella di affidare al presidente della Camera Roberto Fico il mandato esplorativo, sono iniziate le consultazioni per ricomporre la maggior ...