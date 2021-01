Timothée Chalamet e Luca Guadagnino di nuovo sul set (Di venerdì 29 gennaio 2021) Timothèe Chalamet sarà il nuovo protagonista del prossimo film di Luca Guadagnino Bones & All Secondo e ultime notizie diffuse da Deadline, il regista italiano Luca Guadagnino e Timothèe Chalamet sono pronti per tornare insieme sul grande schermo con un nuovo progetto, dal titolo: Bones & All. Entrambi già noti per il successo nel 2017 di Chiamami col tuo nome (vincitore di un premio Oscar come Miglior sceneggiatura non Originale), avevano più volte espresso il desiderio di ritornare fianco a fianco. Inoltre, negli ultimi anni, si era spesso parlato di un possibile sequel di quest’ultimo film, che al momento non ha visto ancora la luce (dovuto soprattutto alle recenti disavventure di Armie Hammer). Con Luca ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 29 gennaio 2021) Timothèesarà ilprotagonista del prossimo film diBones & All Secondo e ultime notizie diffuse da Deadline, il regista italianoe Timothèesono pronti per tornare insieme sul grande schermo con unprogetto, dal titolo: Bones & All. Entrambi già noti per il successo nel 2017 di Chiamami col tuo nome (vincitore di un premio Oscar come Miglior sceneggiatura non Originale), avevano più volte espresso il desiderio di ritornare fianco a fianco. Inoltre, negli ultimi anni, si era spesso parlato di un possibile sequel di quest’ultimo film, che al momento non ha visto ancora la luce (dovuto soprattutto alle recenti disavventure di Armie Hammer). Con...

