Tennis, tanto pubblico presente nell’esibizione di Adelaide: la risposta alle critiche e un modello da imitare? (Di venerdì 29 gennaio 2021) No, non si era più abituati ad assistere a uno spettacolo del genere: quattromila persone sugli spalti di uno stadio ad assistere a una partita di Tennis. Il tutto senza misure di distanziamento e mascherine. E’ stato possibile nell’esibizione di Adelaide, occasione nella quale sul campo centrale del Memorial Drive sono stati coinvolti i Tennisti più forti del mondo: Serena Williams, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Dominic Thiem, Simona Halep, Naomi Osaka e la padrona di casa n.1 al mondo Ashleigh Barty tra gli altri, non dimenticando anche il nostro Jannik Sinner, che ha avuto il privilegio di confrontarsi con Djokovic, seppur a mezzo servizio (per via di una vescica alla mano) e solo in un set, visto che nell’altro c’era il connazionale Filip Krajinovic. Ebbene, tanto pubblico in un ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 gennaio 2021) No, non si era più abituati ad assistere a uno spettacolo del genere: quattromila persone sugli spalti di uno stadio ad assistere a una partita di. Il tutto senza misure di distanziamento e mascherine. E’ stato possibiledi, occasione nella quale sul campo centrale del Memorial Drive sono stati coinvolti iti più forti del mondo: Serena Williams, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Dominic Thiem, Simona Halep, Naomi Osaka e la padrona di casa n.1 al mondo Ashleigh Barty tra gli altri, non dimenticando anche il nostro Jannik Sinner, che ha avuto il privilegio di confrontarsi con Djokovic, seppur a mezzo servizio (per via di una vescica alla mano) e solo in un set, visto che nell’altro c’era il connazionale Filip Krajinovic. Ebbene,in un ...

OA_Sport : #TENNIS Tanto pubblico ad Adelaide per seguire l'esibizione di Sinner, Djokovic e degli altri. La risposta migliore… - Eurosport_IT : Quarantena agli #AustralianOpen? Può anche non pesare più di tanto, sicuramente meno della lontananza dalla persona… - SuperTennisTv : I tifosi sugli spalti ?? Tanto #tennis, divertimento e sorrisi durante l'esibizione A Day at the Drive. ??… - sportface2016 : Tennis, #Tsitsipas racconta #Kyrgios: “Ogni tanto mi chiama di notte, è una persona molto divertente” - GhisiMg49 : @Sport_Mediaset Come mai nessuno condanna Lukaku! Un armadio da 120 kg, che fa tanto la vittima perché Romagnoli gl… -