(Di venerdì 29 gennaio 2021) Subito una sorpresa in apertura: sono scattati oggi idisu pista artificiale, la prima gara che ha assegnato le medaglie in quel di Koenigssee (Germania) è stata quella dellaal maschile.si aspettavano il trionfo di Felix, dominante in stagione, già vincitore di entrambe le Coppe del Mondo, ed anche primo in qualificazione. Il teutoha però deluso le aspettative terminando la prova solamente alposto. A trionfare, agguantando il primo successo della carriera a livello individuale, è il giovane austriaco, con il crono di 38.375. Alle sue spalle il russo (in gara con la bandiera neutrale a causa della squalifica inflitta alla Russia dal Cio) Semen Pavlichenko, staccato di ...

zazoomblog : Slittino: Nico Gleirscher sorprende tutti nella sprint dei Mondiali. Loch solo quarto Dominik Fischnaller quinto -… -

Ultime Notizie dalla rete : Slittino Nico

OA Sport

L'azzurro ha fatto registrare il secondo miglior tempo nella seconda manche (era settimo dopo la prima) conquistando così il podio alle spalle del tedesco Felix Loch e dell' austriacoGleirscher ...Voetter sogna il podio ma è quinta, doppietta tedesca UN GIORNO FA 1'43"861 per il ... Alle sue spalleGleirscher che coglie il secondo podio della carriera: giornata di grazia per il ...Subito una sorpresa in apertura: sono scattati oggi i Mondiali di slittino su pista artificiale, la prima gara che ha assegnato le medaglie in quel di Koenigssee (Germania) è stata quella della sprint ...L'austriaco Nico Gleirscher è il primo campione mondiale della rassegna iridata di slittino naturale in corso di svolgimento sul budello di Koenigssee, in Germania. L'austriaco vince il titolo nel sin ...