Proteste in Libano contro il lockdown, incendiata la sede del Comune di Tripoli (Di venerdì 29 gennaio 2021) Quarta notte consecutiva di scontri e Proteste a Tripoli, nel nord del Libano. Centinaia di giovani hanno protestato contro la mancanza di sostegni governativi a fronte di una grave crisi economica aggravata dall’emergenza Covid-19. Libano, in fiamme la sede del Comune di Tripoli I manifestanti hanno dato alle fiamme la sede del Comune di Tripoli e chiesto al governo maggiori aiuti statali per fronteggiare la crisi dilagante. Riad Yamaq, sindaco di Tripoli ha dichiarato che non ci sono stati feriti tra impiegati e funzionari comunali. Yamaq ha poi definito l’incendio come “un atto vile, che va contro i principi della mobilitazione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 29 gennaio 2021) Quarta notte consecutiva di scontri e, nel nord del. Centinaia di giovani hanno protestatola mancanza di sostegni governativi a fronte di una grave crisi economica aggravata dall’emergenza Covid-19., in fiamme ladeldiI manifestanti hanno dato alle fiamme ladeldie chiesto al governo maggiori aiuti statali per fronteggiare la crisi dilagante. Riad Yamaq, sindaco diha dichiarato che non ci sono stati feriti tra impiegati e funzionari comunali. Yamaq ha poi definito l’incendio come “un atto vile, che vai principi della mobilitazione ...

MercPat : RT @RadioSavana: Proteste contro lockdown e dittatura sanitaria in Libano, manifestanti danno fuoco alla sede del comune di Tripoli. https:… - SardusAutocton : RT @RadioSavana: Proteste contro lockdown e dittatura sanitaria in Libano, manifestanti danno fuoco alla sede del comune di Tripoli. https:… - PAOLAGOSTINI : RT @RadioSavana: Proteste contro lockdown e dittatura sanitaria in Libano, manifestanti danno fuoco alla sede del comune di Tripoli. https:… - CatSun61 : RT @RadioSavana: Proteste contro lockdown e dittatura sanitaria in Libano, manifestanti danno fuoco alla sede del comune di Tripoli. https:… - mirella2spa : RT @RadioSavana: Proteste contro lockdown e dittatura sanitaria in Libano, manifestanti danno fuoco alla sede del comune di Tripoli. https:… -