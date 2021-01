Prada Cup | Max Procopio | “Alleanza anglosassone anti-Luna Rossa Patriot ha problemi di assetto”

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Correva l’anno 1992 quando il Moro di Venezia passò alla storia come la prima imbarcazione italiana capace di aggiudicarsi la Louis Vuitton Cup di vela, strappando l’accesso per l‘America’s Cup. Di quell’equipaggio memorabile faceva parte anche Max. Con l’ex-velista di origini calabresi, quattro volte campione del mondo (nelle seguenti classi: Maxi nel 1990, 50’, America’s Cup nel 1991 e di nuovo Maxi nel 2001), abbiamo analizzato le prime regate di semifinale dellaCup vinte da. “ha fatto due regate impeccabili, puntuale sulla linea di partenza, autoritaria. E’ stato un successo meritato e pesante, anche per l’aspetto psicologico. Gli americani erano feriti, ma hanno sbagliato, c’è poco da fare. Sono velocissimi sul dritto, ma poi hanno avuto anche ...

Corriere : Luna Rossa batte American Magic nelle prime regata di semifinale Prada Cup - RaiNews : Ad Auckland inizia alla grande il cammino della barca italiana #lunarossa #Pradacup - SkySport : Prada Cup 2021, Luna Rossa avanti 2-0 con American Magic nella 1^ giornata di semifinali - DRossiPhoto : #LunaRossa un piacere per gli occhi ! #vela #PRADACup @americascup @lunarossa - fainformazione : Le semifinali Prada Cup 2021: una 'doppia' Luna Rossa Nella prima regata di semifinale della Prada Cup 2021, il te… -

La doppietta contro American Magic è confezionata con scrupolosa tenacia, nelle prime due regate di semifinale della Prada Cup di vela ad Auckland, logico dunque che le ambizioni riprendano vigore. "...Iniziano con due vittorie di Luna Rossa Prada Pirelli le semifinali della PRADA Cup ad Auckland con contro gli americani di NYYC American Magic. In palio ...