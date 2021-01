Prada Cup | James Spithill e il morso del Pitbull Due partenze impeccabili | Dean Barker ‘sbranato’

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 gennaio 2021) “Abbiamo trovato l’arma segreta per battere Luna Rossa: la partenza sarà determinante, se riusciremo a partire davanti allora potremo vincere“. Parole pronunciate da Paul Goodison, uomo chiave di American Magic, non più tardi di due giorni fa. Risultato dopo la prima giornata di semifinale diCup? Luna Rossa-American Magic 2-0. Punteggio inequivocabile al termine di due regate dominate in lungo e in largo dall’equipaggio italiano, davvero mai andato in difficoltà contro gli statunitensi e capace di giganteggiare in ogni frangente. Le due? Uno show autentico die Francesco Bruni., il soprannome del timoniere australiano, è tornato a mordere come solo lui sa fare. Un autentico cagnaccio, un matchracer di razza, un uomo che nel corpo a corpo si esalta e che oggi ha ...