Povero Barcellona | ormai non si può permettere più nemmeno i giocatori gratis

Sembra passata una vita da quando il Napoli perse in Champions dal "grande" Barcellona di Messi (che poi finì asfaltato dal Bayern per 8-2). Era già nei guai fino al collo, il Barca. Ma mai così. I problemi economici di una società in piena campagna elettorale per la presidenza sono pesantissimi. Tanto da non potersi più permettere nemmeno l'ingaggio di un giocatore disposto a venire gratis. La Commissione di gestione del Barcellona – in questo momento il club è come se fosse commissariato, quasi – ha bocciato l'ingaggio di Eric García, che sembrava disposto a giocare gratuitamente fino alla fine della stagione. Nell'anno finanziario in corso avrebbe pesato sui bilanci per 230.000 euro, scrive El Pais. Ed Carcìa era una richiesta esplicita dell'allenatore Ronald Koeman… ma i tenutari del Barça non ...

Sembra passata una vita da quando il Napoli perse in Champions dal “grande” Barcellona di Messi (che poi finì asfaltato dal Bayern per 8-2). Era già nei guai fino al collo, il Barca. Ma mai così. I pr ...

