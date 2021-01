Osteria aperta nonostante divieti, locale chiuso (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma – Controlli della Polizia di Stato con l’apporto della Polizia locale Roma Capitale nella zona di Colombo: chiusa un’Osteria che serviva la cena a 7 clienti seduti all’interno. I quotidiani controlli che i poliziotti del commissariato Colombo, diretto da Isea Ambroselli, effettuano nel territorio di loro competenza hanno portato alla chiusura per 5 giorni di un’Osteria che, contravvenendo alle recenti disposizioni anti-Covid, era aperta per cena. Al momento della verifica, fatta insieme ai colleghi del VIII Gruppo Tintoretto della Polizia locale Roma Capitale ed al personale del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, all’interno del locale sono state trovate 7 persone che occupavano 3 diversi tavoli. Anche gli avventori, oltre al titolare del ristorante, sono stati sanzionati. Cosi’ ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma – Controlli della Polizia di Stato con l’apporto della PoliziaRoma Capitale nella zona di Colombo: chiusa un’che serviva la cena a 7 clienti seduti all’interno. I quotidiani controlli che i poliziotti del commissariato Colombo, diretto da Isea Ambroselli, effettuano nel territorio di loro competenza hanno portato alla chiusura per 5 giorni di un’che, contravvenendo alle recenti disposizioni anti-Covid, eraper cena. Al momento della verifica, fatta insieme ai colleghi del VIII Gruppo Tintoretto della PoliziaRoma Capitale ed al personale del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, all’interno delsono state trovate 7 persone che occupavano 3 diversi tavoli. Anche gli avventori, oltre al titolare del ristorante, sono stati sanzionati. Cosi’ ...

