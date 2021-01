NBA 2020/2021: secondo ko di fila per i Lakers, Phoenix senza problemi contro Golden State (Di venerdì 29 gennaio 2021) I risultati della notte italiana tra giovedì 28 gennaio e venerdì 29 gennaio ha visto in scena lo svolgersi di quattro partite della regular season NBA 2020/2021. I Los Angeles Lakers, privi di Anthony Davis (contusione al quadricipite), perdono il back-to-back contro i Pistons. Discorso diverso per i Clippers, che nonostante le assenze di Kawhi Leonard e Paul George riescono a vincere in volata a Miami. Houston supera nel finale Portland (30 punti di Damian Lillard) dopo essere finita sotto di 20 lunghezze nel primo quarto. Phoenix vince contro Golden State, Nico Mannion calca il parquet per altri sei minuti. LE CLASSIFICHE DELLE DUE CONFERENCE DETROIT PISTONS-LOS ANGELES Lakers 107-92 Onward. pic.twitter.com/xMJKAeXfwD — Los ... Leggi su sportface (Di venerdì 29 gennaio 2021) I risultati della notte italiana tra giovedì 28 gennaio e venerdì 29 gennaio ha visto in scena lo svolgersi di quattro partite della regular season NBA. I Los Angeles, privi di Anthony Davis (contusione al quadricipite), perdono il back-to-backi Pistons. Discorso diverso per i Clippers, che nonostante le assenze di Kawhi Leonard e Paul George riescono a vincere in volata a Miami. Houston supera nel finale Portland (30 punti di Damian Lillard) dopo essere finita sotto di 20 lunghezze nel primo quarto.vince, Nico Mannion calca il parquet per altri sei minuti. LE CLASSIFICHE DELLE DUE CONFERENCE DETROIT PISTONS-LOS ANGELES107-92 Onward. pic.twitter.com/xMJKAeXfwD — Los ...

NBA concorda un nuovo quadro per la partecipazione azionaria nelle franchigie

(di Alessandro Presta) – La National Basketball League (NBA) ha recentemente concordato un nuovo quadro che consentirebbe ai fondi d’investimento di possedere parti azionarie di più franchigie. Il Con ...

