Meteo Valanghe – Ancora codice rosso sulle Alpi: rischio Valle d'Aosta e Piemonte (Di venerdì 29 gennaio 2021) La tanta neve sui settori Alpini mantiene alta l'allerta per il pericolo Valanghe: bollino rosso in Piemonte e Val d'Aosta Il pericolo Valanghe per la giornata odierna rimane forte, vale a dire di livello 4 su una scala da 1 a 5, su parte dei settori Alpini nord-occidentali. Nello specifico, il codice rosso riguarda le Alpi Lepontine nord e le Alpi Pennine

