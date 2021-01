Mattarella si è dato poco tempo per decidere e per Conte la strada si è fatta stretta (Di venerdì 29 gennaio 2021) Per il premier Conte la strada si fa stretta e il Presidente Mattarella si è dato poco tempo per decidere Come era prevedibile, la crisi di Governo ha creato una spaccatura che non sarà forse mai più riparata tra il premier Giuseppe Conte – che rischia ora di perdere il comando dell’Esecutivo dopo le dimissioni L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 29 gennaio 2021) Per il premierlasi fae il Presidentesi èperCome era prevedibile, la crisi di Governo ha creato una spaccatura che non sarà forse mai più riparata tra il premier Giuseppe– che rischia ora di perdere il comando dell’Esecutivo dopo le dimissioni L'articolo proviene da Leggilo.org.

