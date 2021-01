'M5S con Renzi? Ci ripensi o arrivederci'. Pronta la scissione di Di Battista (Di venerdì 29 gennaio 2021) Governo: Morra, M5s sempre piu' doroteo, io no! - 'Leggo che siamo piu' dorotei dei dorotei. Io no!'. Lo scrive sulla sua pagina Fb il senatore M5s Nicola Morra. Leggi su affaritaliani (Di venerdì 29 gennaio 2021) Governo: Morra, M5s sempre piu' doroteo, io no! - 'Leggo che siamo piu' dorotei dei dorotei. Io no!'. Lo scrive sulla sua pagina Fb il senatore M5s Nicola Morra.

ivanscalfarotto : Eppure fu proprio @ManlioDS a venire in aula, nel giugno 2019, a chiedere a nome del #Conte1 il voto per l'embargo… - M5S_Europa : Da #Salvini a #Renzi, in questi giorni ne abbiamo sentite di bufale. Le parole del Commissario UE Hahn ristabilisco… - TgLa7 : ??@ale_dibattista 'Io non ho cambiato opinione. Tornare a sedersi con Renzi significa commettere grande errore polit… - THEBEST5353 : RT @AMOREGRANDEE1: È UFFICIALE ! IL #M5S VUOLE TORNARE AL GOVERNO CON #RENZI ! PAGLIACCI E POLTRONARI !!!!!!! #crisidigoverno https://t.… - MichelaRoi : RT @jacopo_iacoboni: Il M5S dice che che serve un patto di legislatura, con Italia Viva, poi però fa manganellare Renzi in una nuova campag… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S con Concluse le consultazioni. Centrodestra: pronti a voto, no a Conte. M5s apre a Renzi. Convocato Fico SPECIALE TGLA7

... Meloni e Tajani hanno ribadito al presidente Mattarella che per loro la via maestra restano le elezioni, ma sono pronti anche a collaborare su misure di interesse del paese, ma escludono con ...

'M5S con Renzi? Ci ripensi o arrivederci'. Pronta la scissione di Di Battista

... postando il tweet con cui il collega, Emilio Carelli, annuncia la linea del Movimento, ovvero no veti su Iv e avanti con Conte. Governo: Morra, M5s sempre piu' doroteo, io no! - 'Leggo che siamo piu'...

Consultazioni, Crimi apre a Renzi: il M5s si spacca

ROSATO: DA M5S RISPOSTA COERENTE, CON SCHIETTEZZA POSSIBILE GOVERNO ANCHE PIU’ FORTE “Abbiamo chiesto che ci sia un atteggiamento chiaro da parte dei partiti di maggioranza per sapere se c’e’ la ...

Crisi di governo. Mattarella: "Serve un governo subito. Adotterò iniziative"

Dopo un'intensa giornata di consultazioni con i 5 Stelle che hanno riaperto a Renzi, il presidente della Repubblica ha "constatato l'esistena di una possibilità di un governo con la passata maggioranz ...

... Meloni e Tajani hanno ribadito al presidente Mattarella che per loro la via maestra restano le elezioni, ma sono pronti anche a collaborare su misure di interesse del paese, ma escludono...... postando il tweetcui il collega, Emilio Carelli, annuncia la linea del Movimento, ovvero no veti su Iv e avantiConte. Governo: Morra,sempre piu' doroteo, io no! - 'Leggo che siamo piu'...ROSATO: DA M5S RISPOSTA COERENTE, CON SCHIETTEZZA POSSIBILE GOVERNO ANCHE PIU’ FORTE “Abbiamo chiesto che ci sia un atteggiamento chiaro da parte dei partiti di maggioranza per sapere se c’e’ la ...Dopo un'intensa giornata di consultazioni con i 5 Stelle che hanno riaperto a Renzi, il presidente della Repubblica ha "constatato l'esistena di una possibilità di un governo con la passata maggioranz ...