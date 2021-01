Juventus, Cherubini: «Il nostro progetto Under 23 è unico in Italia» (Di venerdì 29 gennaio 2021) Federico Cherubini spiega il progetto della Juventus Under 23 e la sua unicità in Italia: ecco le sue parole sulla seconda squadra Federico Cherubini, Football Director della Juventus, ha parlato a La Stampa del progetto Juventus U23. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU Juventus NEWS 24 Juventus U23 – «L’obiettivo è coniugare i risultati sportivi con la valorizzazione dei talenti: nell’ultima stagione abbiamo vinto la Coppa Italia, puntiamo a raggiungere i playoff e lottare per la B, nel contempo lavoriamo per lanciare sempre più calciatori e riuscire a portarne stabilmente, nel medio termine, tre o quattro nella rosa di prima squadra. Nei primi anni ci sono stati esordi sporadici, adesso ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Federicospiega ildella23 e la sua unicità in: ecco le sue parole sulla seconda squadra Federico, Football Director della, ha parlato a La Stampa delU23. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS 24U23 – «L’obiettivo è coniugare i risultati sportivi con la valorizzazione dei talenti: nell’ultima stagione abbiamo vinto la Coppa, puntiamo a raggiungere i playoff e lottare per la B, nel contempo lavoriamo per lanciare sempre più calciatori e riuscire a portarne stabilmente, nel medio termine, tre o quattro nella rosa di prima squadra. Nei primi anni ci sono stati esordi sporadici, adesso ...

