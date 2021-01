Governo: Pd, 'sosteniamo con fiducia sforzo Mattarella' (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen (Adnkronos) - "sosteniamo con fiducia e lealtà lo sforzo che il Presidente della Repubblica sta compiendo e le iniziative assunte per risolvere questa crisi che si conferma, così come avevamo paventato, grave ed ingiustificata. Ribadiamo la nostra disponibilità a sostenere un Governo guidato da Giuseppe Conte, con solida base politica e numerica, fondata sulla convergenza delle forze europeiste presenti in Parlamento, dando così vita ad una maggioranza più coesa e rafforzata". Lo dice in una nota il Partito democratico. "Le preoccupazioni del Capo dello Stato sono le nostre. La pandemia, la crisi sociale ed economica incombono. Le condizioni di prostrazione del paese reclamano interventi urgenti e riforme essenziali per limitare e superare i danni prodotti dalle conseguenze del virus. Esprimeremo al ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen (Adnkronos) - "cone lealtà loche il Presidente della Repubblica sta compiendo e le iniziative assunte per risolvere questa crisi che si conferma, così come avevamo paventato, grave ed ingiustificata. Ribadiamo la nostra disponibilità a sostenere unguidato da Giuseppe Conte, con solida base politica e numerica, fondata sulla convergenza delle forze europeiste presenti in Parlamento, dando così vita ad una maggioranza più coesa e rafforzata". Lo dice in una nota il Partito democratico. "Le preoccupazioni del Capo dello Stato sono le nostre. La pandemia, la crisi sociale ed economica incombono. Le condizioni di prostrazione del paese reclamano interventi urgenti e riforme essenziali per limitare e superare i danni prodotti dalle conseguenze del virus. Esprimeremo al ...

