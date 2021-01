Garbagnate | doppio furto in un negozio

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Untentatoai danni di undi. E’ successo nella notte tra lunedì e martedì 19 gennaio, in undi frutta e verdura di via Milano 146. Un ladro al primo tentativo è stato disturbato da qualcosa ed è fuggito, ma è tornato la notte dopo a fare nuovi danni td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

