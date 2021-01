Fiorentina, Prandelli: 'Per poco non abbiamo vinto in 9' (Di sabato 30 gennaio 2021) TORINO - "E' difficile commentare gli ultimi minuti di questa partita: abbiamo finito in nove uomini e per poco non portavamo a casa i tre punti: sono soddisfatto dei miei giocatori. Le espulsioni? ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 30 gennaio 2021) TORINO - "E' difficile commentare gli ultimi minuti di questa partita:finito in nove uomini e pernon portavamo a casa i tre punti: sono soddisfatto dei miei giocatori. Le espulsioni? ...

