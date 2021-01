Figc, Consiglio Federale proroga controlli su stipendi: serve l’intesa con i tesserati (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tenuto conto del protrarsi della grave crisi economica dovuta alla diffusione del Covid-19, il Consiglio Federale ha approvato la postposizione del termine ultimo per i controlli sul pagamento degli emolumenti: dal 16 febbraio al 31 maggio per le società di Serie A, in presenza di accordi con i tesserati da sottoscrivere in sede protetta entro il 16 febbraio 2021 (per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre). Il medesimo provvedimento è stato adottato per le società di B e Lega Pro (per le mensilità di novembre e dicembre 2020) in presenza di accordi con i tesserati da sottoscrivere in sede protetta entro il 16 febbraio 2021. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tenuto conto del protrarsi della grave crisi economica dovuta alla diffusione del Covid-19, ilha approvato la postposizione del termine ultimo per isul pagamento degli emolumenti: dal 16 febbraio al 31 maggio per le società di Serie A, in presenza di accordi con ida sottoscrivere in sede protetta entro il 16 febbraio 2021 (per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre). Il medesimo provvedimento è stato adottato per le società di B e Lega Pro (per le mensilità di novembre e dicembre 2020) in presenza di accordi con ida sottoscrivere in sede protetta entro il 16 febbraio 2021. SportFace.

