Cina | eseguita condanna a morte ex presidente società gestione asset pubblici

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Pechino, 29 gen. (Adnkronos/Dpa) - E' stataa Tianjin ladell'exdellaper ladegliHuarog Lai Xiaomin, che era statoto per corruzione. E' questo uno dei rari casi difra le migliaia di funzionari accusati in questi anni di corruzione nel quadro della campagna lanciata dalXi Jinping. A giustificare la sentenza emessa nei confronti di Lai, la particolare gravità dei reati commessi, con l'appropriazione indebita dell'equivalente di 91 milioni di dollari.

Era stato condannato per corruzione e bigamia. Avrebbe preso tangenti per centinaia di milioni di dollari.