Borse asiatiche negative, Tokyo chiude a -1,89% (Di venerdì 29 gennaio 2021) (Teleborsa) – Pioggia di vendite sul listino di Tokyo, che termina con una pesante flessione dell’1,89%; sulla stessa linea, chiude in retromarcia Shenzhen, che scivola dello 0,88%. Variazioni negative per Hong Kong (-0,74%); sulla stessa tendenza, in netto peggioramento Seul (-3,03%). Sulla parità Mumbai (-0,07%); in lieve ribasso Sydney (-0,68%). Sostanziale invarianza per l’Euro contro la valuta nipponica, che passa di mano con un trascurabile +0,13%. Seduta sostanzialmente invariata per l’Euro nei confronti della divisa cinese, che tratta con un moderato +0,05%. Sostanzialmente invariata la seduta per l’Euro contro il Dollaro hongkonghese, che scambia sui valori della vigilia. Il rendimento dell’obbligazione decennale giapponese tratta allo 0,04%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari al 3,21%. (Foto: ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 29 gennaio 2021) (Teleborsa) – Pioggia di vendite sul listino di, che termina con una pesante flessione dell’1,89%; sulla stessa linea,in retromarcia Shenzhen, che scivola dello 0,88%. Variazioniper Hong Kong (-0,74%); sulla stessa tendenza, in netto peggioramento Seul (-3,03%). Sulla parità Mumbai (-0,07%); in lieve ribasso Sydney (-0,68%). Sostanziale invarianza per l’Euro contro la valuta nipponica, che passa di mano con un trascurabile +0,13%. Seduta sostanzialmente invariata per l’Euro nei confronti della divisa cinese, che tratta con un moderato +0,05%. Sostanzialmente invariata la seduta per l’Euro contro il Dollaro hongkonghese, che scambia sui valori della vigilia. Il rendimento dell’obbligazione decennale giapponese tratta allo 0,04%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari al 3,21%. (Foto: ...

