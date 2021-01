Arrestato Benno Neumair | è accusato di duplice omicidio e occultamento di cadavere

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 29 gennaio 2021) È scattato il fermo per. Si tratta del figlio della coppia scomparsa. L’uomo è indiziato dieddei cadaveri. Il fermo è stato disposto dalla Procura di Bolzano “a seguito di alcuni recenti elementi acquisiti nel corso delle indagini”. In una nota la Procura ha fatto sapere che “nei termini processuali previsti dall’art. 390 c.p.p. verrà richiesta la convalida del fermo al giudice per le indagini preliminari. A tutela delle indagini e del diritto di difesa allo stato non possono essere comunicate ulteriori informazioni”. Diversi i punti che non tornavano nella ricostruzione fatta dall’insegnante di matematica, nonché istruttore di fitness. Per prima cosa il buco di 30 minuti nel suo alibi. Infatti il suo cellulare era rimasto staccato dalle 21.32 alle ...