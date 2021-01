Anticipazioni UN POSTO AL SOLE dal 1° al 5 Febbraio 2021 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nuovi episodi, nuove trame e nuovi colpi di scena a Palazzo Palladini nelle puntate di Un POSTO al SOLE che verranno trasmesse nella settimana che va dall’1 al 5 Febbraio 2021. Ricordiamo che Upas va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3 e vedremo le puntate numero 5621, 5622, 5623, 5624, 5625. Per i più curiosi, ecco le Anticipazioni! Anticipazioni UPAS dal 1° al 5 Febbraio 2021 Giulia intuisce che il fratello di Thea è l’uomo che Silvia ha identificato come suo aggressore ma Niko la inviterà a non mettere in difficoltà il suo lavoro di avvocato con iniziative personali. Angela si domanda perché Nunzio sia improvvisamente tornato a Napoli. Aumentano le tensioni tra Silvia e Michele Il coinvolgimento di Niko, in qualità di ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nuovi episodi, nuove trame e nuovi colpi di scena a Palazzo Palladini nelle puntate di Unalche verranno trasmesse nella settimana che va dall’1 al 5. Ricordiamo che Upas va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3 e vedremo le puntate numero 5621, 5622, 5623, 5624, 5625. Per i più curiosi, ecco leUPAS dal 1° al 5Giulia intuisce che il fratello di Thea è l’uomo che Silvia ha identificato come suo aggressore ma Niko la inviterà a non mettere in difficoltà il suo lavoro di avvocato con iniziative personali. Angela si domanda perché Nunzio sia improvvisamente tornato a Napoli. Aumentano le tensioni tra Silvia e Michele Il coinvolgimento di Niko, in qualità di ...

