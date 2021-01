Alzheimer | donanemab rallenta il declino cognitivo

Leggi su corrierenazionale

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Farmaci per l’, promettenti i dati didi Lilly:di oltre il 30% ilclinico secondo gli ultimi risultati Eli Lilly ha reso noto che, un anticorpo sperimentale che mira a N3pG-beta amiloide, in pazienti con malattia diha significativamenteto ilin un test composito che prende in considerazione valutazioni… L'articolo Corriere Nazionale.