Vitali ritira il sostegno a Conte Ripensamento

Corriere : ?? Vitali ci ha ripensato nella notte, dopo due telefonate - Corriere : Luigi Vitali, senatore di FI ci ripensa: ritirato il sostegno a Conte - La7tv : #omnibus +++ Ultim'ora - Crisi, Luigi Vitali ritira il sostegno a Conte e torna in Forza Italia: 'Mi hanno chiamato… - Rosanna552 : @jacopo_iacoboni La notte porta...SCOMPIGLIO!???? Vitali ci ripensa - Lucagel : RT @GiuseppeFalci: Luigi Vitali, il senatore di Forza Italia ritira il sostegno a Conte -

Ultime Notizie dalla rete : Vitali ritira

Corriere della Sera

Nella notte il senatore di Forza italia Luigi Vitali ci ripensa e torna sui suoi passi. Non aderirà più al gruppo degli europeisti per Conte. «Mi hanno chiamato Silvio Berlusconi e Matteo Salvini». E ...Luigi Vitali è nato a Taranto , vive a Francavilla Fontana (Brindisi). Figlio di un appuntato dei Carabinieri, si è laureato in giurisprudenza presso ...