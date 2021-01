Uomini e Donne, Davide Donadei ha fatto la sua scelta tra Beatrice e Chiara (Di giovedì 28 gennaio 2021) Mercoledì 27 gennaio si è concluso il percorso di Davide Donadei a Uomini e Donne, dal momento che è stata registrata la scelta del tronista. Il ragazzo ha scelto come persona da conoscere fuori dal programma Chiara Rabbi. La delusione di Beatrice Come anticipa il sito Ilvicolodellenews.it, inizialmente sono stati trasmessi i momenti più belli del percorso di Davide con le due corteggiatrici, che in un secondo momento hanno lasciato lo studio, come da prassi. Poco dopo è rientrata Beatrice, già sul punto di piangere. Davide le ha spiegato di essere rimasto subito colpito dal suo animo così puro, e che a un certo punto avrebbe voluto sceglierla salvo poi rendersi conto che così facendo avrebbe assecondato la ragione, ma ... Leggi su tvzap.kataweb (Di giovedì 28 gennaio 2021) Mercoledì 27 gennaio si è concluso il percorso di, dal momento che è stata registrata ladel tronista. Il ragazzo ha scelto come persona da conoscere fuori dal programmaRabbi. La delusione diCome anticipa il sito Ilvicolodellenews.it, inizialmente sono stati trasmessi i momenti più belli del percorso dicon le due corteggiatrici, che in un secondo momento hanno lasciato lo studio, come da prassi. Poco dopo è rientrata, già sul punto di piangere.le ha spiegato di essere rimasto subito colpito dal suo animo così puro, e che a un certo punto avrebbe voluto sceglierla salvo poi rendersi conto che così facendo avrebbe assecondato la ragione, ma ...

