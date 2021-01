Tanto tuonò che alla fine…aveva ragione Salvini O forse no

Leggi su chenews

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Dopo un anno il leader del carroccio potrà dire ‘aveva’. Ma non basta. Pochi erano intervenuti quanto sui modi Matteoè uno dei più strenui sostenitori dell’introduzione di una Flat TaxDue arresti per droga a Bologna. A finire i manette due adulti, non comuni però. Gli arresti sono stati effettuati infatti in via Grazia Deledda, zona Pilastro. E i due soggetti che sono stati sottoposti alle misure restrittive sono i genitori del ragazzo che lo scorso anno fu vittima della citofonata impavida di Matteo. Sono accusati di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, oltre che del possesso di soldi falsi e di armi. Le operazione sono state avviate dopo il fermo di un consumatore in strada. Nell’appartamento che per mesi ci è stato presentato come un ...