Sta per vincere la più estrema regata in solitaria del mondo, e si scontra con un peschereccio quasi al traguardo (Di giovedì 28 gennaio 2021) Cinquantamila chilometri nel mare più incazzato del mondo, circumnavigando l’Antartide da soli alla guida di una barca a vela di 18 metri, per 80 giorni. Tra iceberg, balene e conteiner abbandonati nel Pacifico che ti sfondano lo scafo, onde di 10 metri di acqua ghiacciata. Arrivare in volata al traguardo in Francia, e scontrarsi con un peschereccio. Così si sta concludendo l’incredibile Vendée Globe del velista tedesco Boris Herrmann: le sue speranze di vittoria si sono infrante su un normale peschereccio con l’obiettivo quasi in vista. La sfortuna ha colpito il 39enne nel sonno: si era assopito per un breve momento quando un tonfo lo ha svegliato – raccontano tutti i giornali tedeschi – e improvvisamente il peschereccio l’ha speronato. Nonostante i sistemi radar, che ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 28 gennaio 2021) Cinquantamila chilometri nel mare più incazzato del, circumnavigando l’Antartide da soli alla guida di una barca a vela di 18 metri, per 80 giorni. Tra iceberg, balene e conteiner abbandonati nel Pacifico che ti sfondano lo scafo, onde di 10 metri di acqua ghiacciata. Arrivare in volata alin Francia, ersi con un. Così si sta concludendo l’incredibile Vendée Globe del velista tedesco Boris Herrmann: le sue speranze di vittoria si sono infrante su un normalecon l’obiettivoin vista. La sfortuna ha colpito il 39enne nel sonno: si era assopito per un breve momento quando un tonfo lo ha svegliato – raccontano tutti i giornali tedeschi – e improvvisamente ill’ha speronato. Nonostante i sistemi radar, che ...

ItaliaViva : Per fare politica occorre studiare, conoscere e fare proposte. A noi sta a cuore l'Italia e l'Italia deve ripartire… - robersperanza : Lo stato italiano entra con capitale pubblico in ReiThera, l’azienda di Castel Romano che sta sviluppando il vaccin… - MarcoBellinazzo : Proseguono i colloqui tra Suning e Bc Partners per rilevare @Inter - Da ambienti londinesi si apprende che Bc Part… - MaiIrriverente : @DirkSoave Per dire: c’è chi sta sempre peggio. ?? - alfredgio95 : @PaolaSimonin @marcodifonzo @lucianoghelfi La Costituzione per ora non è ancora stata violata, sta facendo tutto se… -

Ultime Notizie dalla rete : Sta per Argentina, anziana sta per essere cremata, ma la figlia la salva: era ancora viva ilGiornale.it Reset Earth, il videogioco dell’Onu per sensibilizzare sul buco nell’ozono

Ambientato nel 2084, fa vestire ai giocatori i panni di un ragazzo con una missione: salvare il pianeta tornando indietro nel tempo e proteggendo lo strato di ozono messo in pericolo dalle politiche a ...

Fermi tutti: c'è la prima foto di Kristen Stewart nei panni di Lady Diana ed è I-D-E-N-T-I-C-A

Quando abbiamo visto la prima foto di Kristen Stewart nei panni di Lady Diana per il suo nuovo film Spencer la nostra prima reazione è stata di shock (cit.). Il motivo è presto detto: devi guardare pe ...

Ambientato nel 2084, fa vestire ai giocatori i panni di un ragazzo con una missione: salvare il pianeta tornando indietro nel tempo e proteggendo lo strato di ozono messo in pericolo dalle politiche a ...Quando abbiamo visto la prima foto di Kristen Stewart nei panni di Lady Diana per il suo nuovo film Spencer la nostra prima reazione è stata di shock (cit.). Il motivo è presto detto: devi guardare pe ...