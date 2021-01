Sondaggi: il 69 per cento degli italiani vorrebbe Renzi fuori dalla maggioranza in un governo Conte-ter (Di giovedì 28 gennaio 2021) Sondaggi politici elettorali oggi 28 gennaio 2021: tutti i dati Sondaggi POLITICI ELETTORALI – Il 69 per cento degli italiani ritiene che Matteo Renzi dovrebbe restare fuori dalla maggioranza di governo. A rilevarlo è il Sondaggio condotto da Ipsos per Dimartedì. Solo il 14 per cento crede che sarebbe giusto includere il leader di Italia Viva, colpevole di aver innescato la crisi di governo, nella compagine governativa, mentre il 17 per cento non si è espresso. Il 65 per cento degli intervistati ritiene che Renzi abbia sbagliato ad aprire la crisi, mentre è d’accordo con lui il 23 per ... Leggi su tpi (Di giovedì 28 gennaio 2021)politici elettorali oggi 28 gennaio 2021: tutti i datiPOLITICI ELETTORALI – Il 69 perritiene che Matteodovrebbe restaredi. A rilevarlo è ilo condotto da Ipsos per Dimartedì. Solo il 14 percrede che sarebbe giusto includere il leader di Italia Viva, colpevole di aver innescato la crisi di, nella compagine governativa, mentre il 17 pernon si è espresso. Il 65 perintervistati ritiene cheabbia sbagliato ad aprire la crisi, mentre è d’accordo con lui il 23 per ...

