Roma-Inter, idea scambio Dzeko-Sanchez: difficile ma con Decreto Crescita può cambiare tutto (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma ed Inter sono al lavoro per un clamoroso scambio di mercato: Dzeko-Sanchez. Trattativa non facile: il Decreto Crescita aiuterebbe più i giallorossi che i nerazzurri In una giornata di fine gennaio, la notizia bomba che rimbalza improvvisamente è che la Roma e l’Inter si sono parlate al telefono per imbastire uno scambio che avrebbe del clamoroso. I giallorossi sembrano intenzionati a disfarsi definitivamente di Edin Dzeko ed avrebbero chiesto ai nerazzurri Alexis Sanchez. Una trattativa che potrebbe decollare nelle prossime ore ma è molto complicata, soprattutto per i nerazzurri. Infatti, visti gli importanti ingaggi da tener conto, la società di Steven ... Leggi su zon (Di giovedì 28 gennaio 2021)edsono al lavoro per un clamorosodi mercato:. Trattativa non facile: ilaiuterebbe più i giallorossi che i nerazzurri In una giornata di fine gennaio, la notizia bomba che rimbalza improvvisamente è che lae l’si sono parlate al telefono per imbastire unoche avrebbe del clamoroso. I giallorossi sembrano intenzionati a disfarsi definitivamente di Edined avrebbero chiesto ai nerazzurri Alexis. Una trattativa che potrebbe decollare nelle prossime ore ma è molto complicata, sopratper i nerazzurri. Infatti, visti gli importanti ingaggi da tener conto, la società di Steven ...

DiMarzio : #ASRoma e #Inter al lavoro per lo scambio tra i due attaccanti - SkySport : ULTIM’ORA MERCATO ? INTER E ROMA AL LAVORO PER LO SCAMBIO DZEKO-SANCHEZ ? #SkySport #SkyCalciomercato #Roma #Inter… - Glongari : #Roma #Dzeko separato in casa. Difficile la ricerca di un sostituto, tra le ipotesi vagliate quella di uno scambio.… - 7Robymar : Inter e Roma provano a scambiarsi anche i progetti per il nuovo stadio. Trattativa complessa ma reale. - OAccomando91 : RT @Glongari: Piovono conferme sull’ESCLUSIVA legata all’ipotesi di scambio #Dzeko #Sanchez che coinvolgerebbe #Roma e #Inter @tvdellosport… -