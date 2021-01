Ricerca, un piccolo invertebrato marino rivela i segreti delle cellule staminali (Di giovedì 28 gennaio 2021) Un piccolo invertebrato marino può rivelare i segreti delle cellule staminali. Un gruppo di Ricerca guidato da Lucia Manni dell’Università di Padova, assieme all’universita’ di Stanford, ha provato a indagare i meccanismi molecolari e morfologici che determinano lo sviluppo sessuato e asessuato di un piccolo invertebrato marino, Botryllus schlosseri, che si trova anche nella Laguna di Venezia. Queste colonie possono essere formate da centinaia di individui, geneticamente uguali tra di loro. Grazie alle cellule staminali della colonia, ogni adulto puo’ formare piu’ gemme per riproduzione asessuata, che crescono diventando nuovi individui. In questo modo ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 28 gennaio 2021) Unpuòre i. Un gruppo diguidato da Lucia Manni dell’Università di Padova, assieme all’universita’ di Stanford, ha provato a indagare i meccanismi molecolari e morfologici che determinano lo sviluppo sessuato e asessuato di un, Botryllus schlosseri, che si trova anche nella Laguna di Venezia. Queste colonie possono essere formate da centinaia di individui, geneticamente uguali tra di loro. Grazie alledella colonia, ogni adulto puo’ formare piu’ gemme per riproduzione asessuata, che crescono diventando nuovi individui. In questo modo ...

il_piccolo : Patto fra il porto di Trieste e l’Area di ricerca sull’energia a idrogeno - Riparte_Italia : RT @ConfindustriaUd: Patto tra @PortodiTrieste e @AreaSciencePark per realizzare punto di stoccaggio #idrogeno per la propulsione #navale c… - ConfindustriaUd : Patto tra @PortodiTrieste e @AreaSciencePark per realizzare punto di stoccaggio #idrogeno per la propulsione… - radiocafoscari : RT @CaFoscari: Il diario di mamma Teresa: Viaggio alla ricerca del figlio internato, deceduto in un Lager nazista. Con S. Pascale (autrice)… - Anubi_Inpw : RT @CaFoscari: Il diario di mamma Teresa: Viaggio alla ricerca del figlio internato, deceduto in un Lager nazista. Con S. Pascale (autrice)… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricerca piccolo Patto fra il porto di Trieste e l’Area di ricerca sull’energia a idrogeno Il Piccolo Infertilità di coppia, dalla ricerca umbra 3 studi su riviste scientifiche

Arriva dall’area Ricerca & Sviluppo della S&R Farmaceutici spa un aiuto per contrastare l’infertilità di coppia. L’azienda di Bastia Umbra ha chiuso l’anno 2020 positivamente con la pubblicazione di t ...

La complessa ricerca della felicità

Spazio dedicato agli studenti di medie e superiori per pubblicare articoli, confrontarsi con i giornalisti, ottenere crediti formativi e partecipare a concorsi.

Arriva dall’area Ricerca & Sviluppo della S&R Farmaceutici spa un aiuto per contrastare l’infertilità di coppia. L’azienda di Bastia Umbra ha chiuso l’anno 2020 positivamente con la pubblicazione di t ...Spazio dedicato agli studenti di medie e superiori per pubblicare articoli, confrontarsi con i giornalisti, ottenere crediti formativi e partecipare a concorsi.