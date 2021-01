Processo Gregoretti | ascoltato Conte Legali Salvini | soddisfatti

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Trasferta romana per il" che vede il senatore della Lega, Matteo, accusato di sequestro di persona, nell'ambito della vicenda legata ai ritardo nello sbarco dei 131 migranti dalla navenel luglio del 2019. Il gup di Catania Nunzio Sarpietro hail presidente del Consiglio dimissionario, Giuseppe, in qualità di persona informata sui fatti. L'udienza si è conclusa intorno alle 13.30, e Sarpietro all'uscita ha sottolineato come il premier sia stato "molto collaborativo, molto profondo nelle risposte. Ha fatto un'ottima testimonianza - ha detto Sarpietro - che mi ha chiarito tantissimi elementi sulla politica di governo e sulla ricollocazione dei migranti nei vari eventi Sar".della deposizione di ...

Il gup di Catania Nunzio Sarpietro ha ascoltato il presidente del consiglio nell'ambito del processo per sequestro di persona ...Roma, 28 gen. (askanews) - "Come posso pensare a un governo 'tutti dentro' quando il Pd vuole cancellare Quota 100 e dl sicurezza? Per serietà io non vado al governo a tutti i costi. La via maestra so ...