Philips TV | dagli OLED ai MiniLED Tutte le novità per il 2021

(Di giovedì 28 gennaio 2021)annuncia la nuova gamma di TV per il: rinnovata la serie800, e arrivano i nuovi. Disponibili nei tagli da 65" e 75", questi TV rappresentano una alternativa aglinella fascia premium. Tutta la gamma avrà HDMI 2.1...

Digital_Day : I TV Philips sono sempre bellissimi. Design europeo - Sandrino_14 : Il cavallo della Polizia è scappato dagli scontri e ha vagato per #Eindhoven dirigendosi verso il Philips Stadion l… -

Ultime Notizie dalla rete : Philips dagli

DDay.it - Digital Day

Va in offerta su Amazon una friggitrice ad aria Philips AirFryer XXL, una alternativa salutare alla frittura tradizionale scontata del 35%.Il colosso tecnologico olandese ha presentato, in giornata, diverse novità, a cominciare da quelle dedicate all'intrattenimento domestico, mettendo in campo diverse linee di smart TV, tra cui spiccano ...