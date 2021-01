Mina Settembre, le rivelazioni di Davide Devenuto su Serena Rossi (Di giovedì 28 gennaio 2021) Davide Devenuto, compagno della protagonista della serie Mina Settembre, svela dei particolari intimi sulla loro relazione Serena Rossi e Davide Devenuto sono compagni di vita da 12 anni e hanno un figlio di 4. Condividono il set dell’amatissima serie tv Mina Settembre, dove però sono divisi dai ruoli. L’attrice infatti nella storia della fiction ha L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 28 gennaio 2021), compagno della protagonista della serie, svela dei particolari intimi sulla loro relazionesono compagni di vita da 12 anni e hanno un figlio di 4. Condividono il set dell’amatissima serie tv, dove però sono divisi dai ruoli. L’attrice infatti nella storia della fiction ha L'articolo proviene da YesLife.it.

fvnzioniamo_cc : sono a lezione di tirocinio e parlano di Mina Settembre come esempio di assistente sociale?? - IlTitolo_web : Settimana all’insegna di grandi numeri per Rai Uno, la fiction stravince ed anche l’intrattenimento regge bene il c… - infoitcultura : La fiction Rai Mina Settembre pullula di personaggi di Un Posto al Sole | - infoitcultura : Mina Settembre e Il Commissario Ricciardi Rai - infoitcultura : Napoli prende vita in Mina Settembre: la complessità della città rappresenta quella delle donne -