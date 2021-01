L’universo del Trono di Spade pronto a espandersi con una nuova serie animata su HBO Max (Di giovedì 28 gennaio 2021) La fine del Trono di Spade sembra essersi lasciata alle spalle qualcosa di più di una semplice scia di polemiche. Dopo il dietrofront alla produzione dello spin-off Bloodmoon con Naomi Watts, l’ordine e l’avvio delle riprese del prequel House of the Dragon e un nuovo, potenziale adattamento della raccolta di novelle Tales of Dunk & Egg di George R.R. Martin, ecco che giunge notizia di un nuovo progetto in fase preliminare di sviluppo. Si tratta della prima serie animata delL’universo di Game of Thrones, di cui la testata Deadline non fornisce però particolari dettagli. Per quanto si dica che la serie è ancora in fase embrionale, non è stato comunicato alcun dettaglio riguardo le sue premesse narrative o i creativi coinvolti, e si aspettano ancora i commenti ufficiali di HBO ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 28 gennaio 2021) La fine deldisembra essersi lasciata alle spalle qualcosa di più di una semplice scia di polemiche. Dopo il dietrofront alla produzione dello spin-off Bloodmoon con Naomi Watts, l’ordine e l’avvio delle riprese del prequel House of the Dragon e un nuovo, potenziale adattamento della raccolta di novelle Tales of Dunk & Egg di George R.R. Martin, ecco che giunge notizia di un nuovo progetto in fase preliminare di sviluppo. Si tratta della primadeldi Game of Thrones, di cui la testata Deadline non fornisce però particolari dettagli. Per quanto si dica che laè ancora in fase embrionale, non è stato comunicato alcun dettaglio riguardo le sue premesse narrative o i creativi coinvolti, e si aspettano ancora i commenti ufficiali di HBO ...

mels_c_ : Non ho mai seguito l’universo di #StarTrek, ma oggi ho visto il film del 2009 e into darkness e ora ne voglio almen… - EBrugiotti : RT @EBrugiotti: @CanYamanTheKing ..di vivere felice e far felici anche gli altri,te Can guardi il cielo senza timore perché sei l'universo… - EBrugiotti : @CanYamanTheKing ..di vivere felice e far felici anche gli altri,te Can guardi il cielo senza timore perché sei l'u… - QuelMomentoIG : DEGRASSÉ L’inquietudine causata dalla vastità dell’universo e del fatto che il cielo notturno non sia uno sfondo, m… - RisveglioG : #MegaWednesdayExpo Del Signore è la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti. Salmo 24:1 -

Ultime Notizie dalla rete : L’universo del Per investire il risparmiatore italiano cerca una consulenza sempre piu' indipendente Fortune Italia