Lattoferrina una proteina efficace contro il Coronavirus (Di giovedì 28 gennaio 2021) Lattoferrina è davvero efficace contro il Coronavirus? La Lattoferrina è contenuta anche nel latte frescoOggi la Lattoferrina sarà oggetto di studio per l'ospedale clinico di Biella, il quale coinvolgerà il primo paziente alla terapita. Spesso si è parlato delle sue proprietà antivirali e antinfiammatorie. Attualmente non ci sono studi che confermano la sua efficacia contro il Sars-Cov-2. La Lattoferrina si presenta come un'integratore che potrebbe riuscire a contrastare il Covid-19. Questa è una proteina contenuta nelle secrezioni umane, la sua caratteristica è quella di essere antimicrobica e antivirale, per alcuni studiosi e scienziati, potrebbe essere l'arma vincente contro il Covid-19.

