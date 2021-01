La Caserma | anticipazioni seconda puntata 3 febbraio | primi flirt e nuovo plotone

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Laè ildocu reality che ha preso il posto de Il Collegio su Rai Due. I13 ragazzi di età compresa tra i 18 e i 23 anni sono stati catapultati in un’esperienza militare della durata di circa un mese dove li aspettano prove e sfide che li spingeranno a superare i propri limiti, sia fisici che psicologici. La primaandata in onda mercoledì 27 gennaio 2021, e di cui potete vedere la replica in streaming, ha dato il via alla serie definendo le regole e le dinamiche all’interno del campo militare. I13 ragazzi sono stati presentati uno ad uno per conoscere il loro passato e alcuni di loro, per un’irriverenza eccessiva, hanno già subito le prime punizioni come correre attorno al campo fino a notte fonda e intonare l’Inno di Mameli all’alba....