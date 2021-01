Jamie Dornan in The Tourist di HBO Max e BBC; Dylan McDermott in Law & Order Organized Crime – Le notizie del 28 gennaio (Di giovedì 28 gennaio 2021) notizie Serie Tv 28 gennaio: Jamie Dornan in The Tourist; Dylan McDermott in Law & Order: Organized Crime notizie serie tv 28 gennaio – Una doppia notizia di casting apre il notiziario del giorno (mentre qui trovate i titoli annunciati su Star e qui la serie animata di Game of Thrones). Jamie Dornan sarà il protagonista della miniserie The Tourist scritta e prodotta da Harry e Jack Williams di Two Brothers Pictures, ordinata da Stan in Australia, HBO Max negli USA, BBC One in UK, ZDF in Germania e distribuita da All3Media. Al centro la storia di un britannico che nel deserto australiano è ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 28 gennaio 2021)Serie Tv 28in Thein Lawserie tv 28– Una doppia notizia di casting apre il notiziario del giorno (mentre qui trovate i titoli annunciati su Star e qui la serie animata di Game of Thrones).sarà il protagonista della miniserie Thescritta e prodotta da Harry e Jack Williams di Two Brothers Pictures, ordinata da Stan in Australia, HBO Max negli USA,One in UK, ZDF in Germania e distribuita da All3Media. Al centro la storia di un britannico che nel deserto australiano è ...

