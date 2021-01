Inter-Benevento, Inzaghi: “Ambizioni? L’obiettivo restano i 40 punti. Possiamo essere protagonisti, i nerazzurri…” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Pippo Inzaghi alla vigilia di Inter-Benevento.L'allenatore della compagine giallorossa è Intervenuto nella canonica conferenza stampa pre match, analizzando a fondo tutti gli aspetti di una sfida complicata come quella che andrà di scena domani a San Siro. Il tecnico della formazione sannita ha posto come primo obiettivo quello della salvezza, nonostante la prima parte di stagione della sua squadra sia stata nettamente oltre qualsiasi aspettativa. Ecco le sue parole:"L'obiettivo è arrivare quanto prima a 40 punti e siamo ancora molto lontani. Abbiamo 8 punti di vantaggio, ma chi è sotto di noi è Intervenuto sul mercato e altre hanno un organico di altissimo livello. Io guardo in casa mia, consapevole che il girone di ritorno è tutt'altro campionato. Ringrazio anche la ... Leggi su mediagol (Di giovedì 28 gennaio 2021) Pippoalla vigilia di.L'allenatore della compagine giallorossa èvenuto nella canonica conferenza stampa pre match, analizzando a fondo tutti gli aspetti di una sfida complicata come quella che andrà di scena domani a San Siro. Il tecnico della formazione sannita ha posto come primo obiettivo quello della salvezza, nonostante la prima parte di stagione della sua squadra sia stata nettamente oltre qualsiasi aspettativa. Ecco le sue parole:"L'obiettivo è arrivare quanto prima a 40e siamo ancora molto lontani. Abbiamo 8di vantaggio, ma chi è sotto di noi èvenuto sul mercato e altre hanno un organico di altissimo livello. Io guardo in casa mia, consapevole che il girone di ritorno è tutt'altro campionato. Ringrazio anche la ...

Inter : ?? | BUONANOTTE #InterFans, purtroppo non possiamo condividere la gioia per la vittoria nel #DerbyMilano a San Siro… - SkySport : Serie A, arbitri della 20^ giornata: Bologna-Milan a Doveri, Pasqua per Inter-Benevento - Fprime86 : RT @RaimondoDM: #Inter La #Roma ha proposto lo scambio Dzeko-Sanchez e l'Inter ci sta pensando. Stipendi simili, ma al lordo Dzeko costa d… - Mediagol : #Inter-#Benevento, Inzaghi: 'Ambizioni? L'obiettivo restano i 40 punti. Possiamo essere protagonisti, i nerazzurri.… - internewsit : Inter-Benevento: Conte rilancia Kolarov? Con lui, opzione difesa a 4 - -