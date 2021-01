Governo, più veti che voti. I moderati del centrodestra: «Il Conte-ter destinato a fallire» (Di giovedì 28 gennaio 2021) Più veti che voti. Si può riassumere così il fermo-immagine della crisi di Governo alla vigilia delle consultazioni dei gruppi parlamentari. Fra poco più di un’ora comincerà la sfilata delle varie delegazioni: dalle Autonomie al Pd, passando per gli Europeisti, di conio recentissimo. Tutte, tranne quella di Italia Viva, chiederanno a Mattarella di incaricare Conte. E così faranno domani i 5Stelle che saliranno al Colle dopo il centrodestra in assetto unitario. Più veti che voti, si diceva. I primi sono quelli che i grillini stanno facendo piovere su Renzi quasi fosse un rito di purificazione. I secondi sono quelli che mancano a Conte per fare a meno di Iv o renderla, quanto meno, aggiuntiva. Romani: «Non ci mischiamo con i cespugli di ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 28 gennaio 2021) Piùche. Si può riassumere così il fermo-immagine della crisi dialla vigilia delle consultazioni dei gruppi parlamentari. Fra poco più di un’ora comincerà la sfilata delle varie delegazioni: dalle Autonomie al Pd, passando per gli Europeisti, di conio recentissimo. Tutte, tranne quella di Italia Viva, chiederanno a Mattarella di incaricare. E così faranno domani i 5Stelle che saliranno al Colle dopo ilin assetto unitario. Piùche, si diceva. I primi sono quelli che i grillini stanno facendo piovere su Renzi quasi fosse un rito di purificazione. I secondi sono quelli che mancano aper fare a meno di Iv o renderla, quanto meno, aggiuntiva. Romani: «Non ci mischiamo con i cespugli di ...

lauraboldrini : È urgente uscire rapidamente dalla #crisidigoverno. Bisogna creare attorno a Conte una maggioranza più ampia e coe… - matteograndi : Malagò ha chiesto il decreto per salvare l’autonomia del CONI, inascoltato, per 2 anni. Poi arriva la rivolta socia… - gualtierieurope : Nel #GiornodellaMemoria commemoriamo le vittime dell'Olocausto e di quell'orrore che macchiò l'umanità. L'ultima Le… - F_DeRossi : RT @DeShindig: L'ufficio studi del Senato rileva che nel PNRR non sono indicate coperture per 14,4 miliardi. Il Governo riesce a sforare an… - leomezzi3 : @solosumisura @fiordisale @pablo__liberal @vito_batt @carutig 3 che renzi voglia fare fuori giuseppi ormai non è pi… -