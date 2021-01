**Governo: Fornaro, ‘in questa fase Conte punto più alto equilibrio’** (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma, 28 gen. (Adnkronos) – “Noi abbiamo semre detto che consideriamo in questa fase il presidente Conte il punto più alto di equilibrio all’interno della maggioranza”. Lo dice il capogruppo di Leu, Federico Fornaro, dopo le consultazioni al Quirinale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Possibile un altro nome? “Noi riteniamo che quando si apre una crisi al buio occorre muoversi con prudenza e il primo step per noi è: questa maggioranza e questo presidente del Consiglio, sperando che possa allargare la sua base parlamentare. In questa fase ci fermiamo a questa valutazione, anticipare passaggi futuri sarebbe sbagliato”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma, 28 gen. (Adnkronos) – “Noi abbiamo semre detto che consideriamo inil presidenteilpiùdi equilibrio all’interno della maggioranza”. Lo dice il capogruppo di Leu, Federico, dopo le consultazioni al Quirinale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Possibile un altro nome? “Noi riteniamo che quando si apre una crisi al buio occorre muoversi con prudenza e il primo step per noi è:maggioranza e questo presidente del Consiglio, sperando che possa allargare la sua base parlamentare. Inci fermiamo avalutazione, anticipare passaggi futuri sarebbe sbagliato”. L'articolo CalcioWeb.

fattoquotidiano : Governo, Fornaro (Leu): “Crisi che non aiuta il Paese. Ora c’è bisogno di responsabilità, proseguire con esperienza… - stefanodelisio : RT @fattoquotidiano: Governo, Fornaro (Leu): “Crisi che non aiuta il Paese. Ora c’è bisogno di responsabilità, proseguire con esperienza di… - LEBBY4EVER : RT @fattoquotidiano: Governo, Fornaro (Leu): “Crisi che non aiuta il Paese. Ora c’è bisogno di responsabilità, proseguire con esperienza di… - pixel_di : RT @fattoquotidiano: Governo, Fornaro (Leu): “Crisi che non aiuta il Paese. Ora c’è bisogno di responsabilità, proseguire con esperienza di… - solounastella : Governo, Fornaro (Leu): “Crisi che non aiuta il Paese. Ora c’è bisogno di responsabilità, proseguire con esperienza… -