Game of Thrones diventa un cartone animato? HBO Max ci sta pensando

Game of Thrones HBO Max starebbe pensando a una serie animata WarnerMedia ha individuato in Game of Thrones la sua gallina dalle uova d'oro da spremere fino all'impossibile, provando a replicare quanto CBS/Paramount+ sta facendo con Star Trek e Disney con Star Wars. Così mentre un primo spinoff House of the Dragon è in fase di sviluppo per HBO e un altro progetto sarebbe in una fase ancora embrionale (leggi qui), arriva l'ipotesi di una serie animata pensata direttamente per lo streaming di HBO Max. Al momento i siti americani non hanno trovato riscontri ufficiali alle indiscrezioni arrivate da più fonti, nè hanno alcuna idea sul soggetto al centro delle sceneggiature della serie animata. Sicuramente l'obiettivo di WarnerMedia è quello di cercare di avere il più possibile Game of

