Ecclestone acquista lo yacht Force Blue sequestrato a Briatore

Lo yatch sequestrato a Flavio Briatore è stato acquistato da Bernie Ecclestone, il 90enne ex patron della Formula 1. Lo ha acquistato aggiudicandosi l'asta giudiziaria a Genova. Si tratta del megayacht Force Blue, sequestrato all'imprenditore nel 2010. La spesa è di 7 milioni e 490 mila euro, poco più della base d'asta a 7 milioni. Di sicuro è meno della metà della stima della lussuosa imbarcazione, pari a 20 milioni. Era stata fatta al momento del sequestro nell'ambito di una indagine per evasione fiscale: un procedimento per 3,6 milioni di euro sull'Iva all'importazione.

