Crisi di governo, Vitali ci ripensa: "Nessun appoggio al Conte ter" (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ieri aveva annunciato il suo addio a Forza Italia . Ma questa mattina il senatore di Forza Italia Luigi Vitali innesta la marcia indietro, ci ripensa e in una nota fa sapere: "Ribadisco: Nessun ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ieri aveva annunciato il suo addio a Forza Italia . Ma questa mattina il senatore di Forza Italia Luigiinnesta la marcia indietro, cie in una nota fa sapere: "Ribadisco:...

StefanoFeltri : Qualche demente su Twitter pensa che noi ci indigniamo perché Renzi gudagna milioni. Buon per lui, ma è una notizia… - petergomezblog : In piena crisi di governo Matteo Renzi vola a Riad per una conferenza di 20 minuti. È nel board di un ente saudita… - nzingaretti : L'apertura della crisi di governo è errore politico che crea sconcerto nell'opinione pubblica e incredulità nelle a… - SdeRenato : RT @ValentinaPetrin: Con tutta sincerità: che noia questa crisi di governo. Salto completamente le news a riguardo. Disgustata, infastidita… - MaralbAzsc : RT @FQLive: #ULTIMORA Crisi, Zingaretti: 'Non un governo a ogni costo, sia di legislatura' -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi governo Crisi di governo e stop all’attività legislativa: cosa si blocca e cosa va avanti Il Sole 24 ORE Zingaretti, non un governo a ogni costo, sia di legislatura

ROMA (28 gennaio 2021) - «Non abbiamo nessuna intenzione di chiuderci nelle nostre stanze a cercare un governo a qualunque costo. Non è questa la nostra storia e non è questo che serve alla nazione. P ...

Crisi governo Conte, consultazioni: le novità in tempo reale di oggi 28 gennaio

E' iniziata la secondo giornata di consultazioni per risolvere la crisi aperta dalle dimissioni del premier Conte, che seguiremo in diretta live in testuale in ...

ROMA (28 gennaio 2021) - «Non abbiamo nessuna intenzione di chiuderci nelle nostre stanze a cercare un governo a qualunque costo. Non è questa la nostra storia e non è questo che serve alla nazione. P ...E' iniziata la secondo giornata di consultazioni per risolvere la crisi aperta dalle dimissioni del premier Conte, che seguiremo in diretta live in testuale in ...